Счетная палата приветствует рост расходов на здравоохранение и образование

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Счетная палата РФ приветствует рост расходов федерального бюджета на предстоящую трехлетку на образование, здравоохранение, инфраструктуру и нацпроекты, заявила зампредседателя Счетной палаты РФ Галина Изотова, выступая в Совете Федераций.

"Мы приветствуем ряд шагов, отраженных в новом бюджете. Прежде всего, рост расходов на образование, здравоохранение, инфраструктуру, которые оказывают положительное воздействие на долгосрочные факторы роста экономики, - сказала Изотова. - Отмечаем как положительные моменты и прирост расходов на нацпроекты", - добавила она.

Расходы в проекте федерального бюджета

Тремя самыми существенными статьями расходов федерального бюджета на предстоящую трехлетку являются траты на социальное обеспечение, национальную оборону и национальную безопасность, и правоохранительную деятельность. Расходы на соцобеспечение в 2020 году составят 5,010 трлн рублей, в 2021 году - 5,046 трлн рублей, а в 2022 году - 4,827 трлн рублей. На национальную оборону и национальную безопасность в 2020 году расходы составят 3,1 трлн рублей и 2,458 трлн рублей, в 2021 году - 3,246 трлн рублей и 2,456 трлн рублей, а в 2022 году - 3,332 трлн рублей и 2,479 трлн рублей. На межбюджетные трансферты из федерального бюджета будет направлено 2,552 трлн рублей в 2020 году, 2,566 трлн рублей в 2021 году и 2,482 трлн рублей в 2022 году.

Расходы федерального бюджета на национальные проекты в 2020 году увеличатся на 10% по сравнению с текущим годом - до 1,982 трлн рублей. В дальнейшем они также будут расти: до 2,217 трлн рублей в 2021 году и до 2,692 трлн рублей в 2022 году. Финансирование нацпроектов в 2023 году составит 2,51 трлн рублей, а в 2024 году - 2,28 трлн рублей. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании кабмина, посвященном рассмотрению проекта Основных направлений деятельности правительства до 2024 года, сообщил, что на национальные проекты и развитие инфраструктуры России в течение трех лет планируется направить более 5,5 трлн рублей.

Как сообщается на сайте кабмина, общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей. Из них 13,1 трлн рублей будет направлено из федерального бюджета, 4,9 трлн рублей - из региональных бюджетов, 7,5 трлн рублей поступит из внебюджетных источников и 147 млрд рублей - из государственных внебюджетных фондов. Самая большая сумма - 4,8 трлн рублей - будет направлена на реализацию нацпроекта по строительству безопасных и качественных автодорог.