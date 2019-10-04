Эксперты усомнились в достижении целей устойчивого развития в энергетике к 2030 году

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Научные решения, позволяющие осуществить цели устойчивого развития ООН в плане энергетики, среди которых сокращение выбросов углекислого газа (СО2) и переход к более эффективным и экологичным источникам энергии, появятся к 2030 году, но не будут к этому сроку реализованы на практике. Такое мнение в пятницу высказали ученые из разных стран на сессии "Миссия выполнима: ответы науки на глобальные энергетические вызовы" в ходе "Российской энергетической недели".

ООН в 2015 году приняла цели в области устойчивого развития до 2030 года. Они направлены на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. В области энергетики это обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии, принятие срочных мер по борьбе с изменением климата, одной из причин которого - выбросы углекислого газа в атмосферу, а также переход к рациональным моделям потребления и производства.

"Прогресс идет очень быстро в области электрификации и повышения эффективности электроэнергии. Я думаю, что за счет научных достижений мы увидим, что есть возможность достигнуть целей устойчивого развития, но я менее оптимистичен в вопросе их практического внедрения к 2030 году", - сказал руководитель Центра отказоустойчивой силовой электроники (CORPE), лауреат международной премии "Глобальная энергия - 2019", датский профессор Фреде Блобьерг.

По словам еще одного лауреата "Глобальной энергии - 2019", американского ученого Стэнфордского университета Халила Амина, достичь цели ООН во всем мире будет сложно, так как есть государства с гигантскими экономиками, которые процветают, а есть страны, в которых ситуация нестабильна. "Но я оптимист по своей природе и считаю, что с точки зрения науки мы сможем эффективно использовать новые технологии на процветание мира, в конце концов, перед нами стоит сложная задача, но мы надеемся ее выполнить", - сказал Амин.

В свою очередь лауреат Нобелевской премии мира, член международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", британец Родни Джон Аллам считает, что ученым нужно расставить приоритеты и наиболее сложная вещь в достижении целей устойчивого развития - сокращение углекислого газа в атмосфере. "Удаление СО2 из атмосферы - это колоссальная задача для нас. До 2030 года у нас должна быть основа для таких технологий, по крайней мере, ученые смогут продемонстрировать их работу. Как только мы сможем снизить выбросы и очистить атмосферу от СО2, тогда можно будет говорить об устойчивости развития и процветания", - отметил Аллам.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 2-5 октября. Это крупнейшее в России ежегодное отраслевое событие, посвященное анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса. Мероприятие, организаторами которого выступает Минэнерго при поддержке фонда "Росконгресс", проходит в центральном выставочном зале "Манеж". ТАСС выступает информационным партнером "Российской энергетической недели".