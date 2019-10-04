Песков заявил, что правительство работает над повышением доходов населения

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Ухудшение материального положения семей с появлением детей - известная проблема, но правительство работает над повышением доходов населения. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал доклад Высшей школы экономики о том, что средний класс России продолжает терять доходы, и для того, чтобы "выпасть" из среднего класса, достаточно завести ребенка.

Действительно, с рождением ребенка доход на каждого члена семьи падает, это простая арифметика, - сказал Песков. - Но вы знаете, что многие из этих явлений некоторое время назад были приняты во внимание, и существует целый набор мер, который сейчас имплементируется и реализуется правительством для повышения доходов населения, для избавления от бедности. Работа ведется, но не все сразу".

В целом же, говоря о докладе ВШЭ, представитель Кремля заметил, что власти с большим вниманием относятся к подобным исследованиям. В то же время он обратил внимание на то, что существует множество разных исследований разных организаций и есть различные эксперты. "Это одна из точек зрения, она заслуживает внимания, и, безусловно, наши соответствующие ведомства, министерства будут учитывать подобные точки зрения в своей работе. Есть сигналы, которые говорят о том, что существуют проблемы", - подытожил Песков.

Также он считает, что оценивать работу президента и правительства только лишь по одному критерию неверно. "Одна эта цифра недостаточна, для того чтобы оценивать работу правительства и президента", - заявил он журналистам в ответ на вопрос о том, как следует оценивать работу руководства страны с учетом того, что по "Стратегии-2020" средний класс в России уже должен был составлять 50%, а составляет только 7%. "Это было бы неверно - по одному критерию оценивать. По объективным и иным сложностям, безусловно, какие-то параметры в полной мере иногда не выполняются - это очевидно", - продолжил Песков.

"Но, еще раз повторяю, это все принимается во внимание", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

В новость были внесены изменения (13:01 мск) — добавлена информация после третьего абзаца.