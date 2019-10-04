Аппарат Козака признал право "Транснефти" контролировать качество нефти на пунктах приема

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. "Транснефть" несет материальную ответственность за качество нефти, поэтому должна принимать участие в его контроле на пунктах приема и сдачи. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус, комментируя публикацию в газете "Коммерсантъ".

"Принятые на совещании [у вице-премьера] решения исходили из того, что "Транснефть" несет полную материальную ответственность перед нефтяными компаниями за качество нефти в системе магистральных нефтепроводов, поэтому монополия должна принимать непосредственное участие в обеспечении контроля качества нефти при приемке нефти на пунктах пропуска", - сказал он, комментируя информацию издания.

По итогам состоявшегося 3 октября совещания у Козака газета сообщила, что правительство согласилось передать "Транснефти" операционный контроль над пунктами приема нефти в систему ее нефтепроводов, о чем монополия просила, чтобы избежать повторения ситуации с загрязнением сырья хлорорганикой.

В то же время один из участников совещания сообщил ТАСС, что "Транснефти" по итогам совещания было поручено представить более детальную позицию по этом вопросу. "Документы должны быть представлены вице-премьеру Дмитрию Козаку в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

ТАСС пока не располагает комментарием "Транснефти".

Совещание по вопросам качества нефти в системе нефтепроводов у вице-премьера Дмитрия Козака состоялось 3 октября. Как сообщал журналистам Джус, оно завершилось принятием решений, которые сняли все разногласия.

История вопроса

"Транснефть" и "Роснефть" спорят на тему контроля сдачи нефти с весны, когда на нефтепроводе "Дружба" произошло загрязнение больших объемов нефти хлорорганикой. Вброс некачественного сырья произошел, по версии следствия, на частном терминале в Самарской области.

Летом глава "Транснефти" Николай Токарев обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой на законодательном уровне закрепить за компанией контроль за сдачей сырья в систему нефтепроводов путем передачи в оперативное управление ПСП (приемо-сдаточные пункты).

"Роснефть" выступает резко против этого. Так, председатель совета директоров компании Герхард Шрёдер направил Дмитрию Медведеву письмо с предложением внедрить повсеместно в России более жесткие требования к содержанию хлорорганических соединений в нефти и усилить контроль за мини-НПЗ вплоть до их закрытия, если они сдают нефть, не соответствующую требованиям качества.

Позднее "Роснефть" также выступила категорически против смешивания загрязненной нефти с качественным сырьем, так как это, считает компания, приведет к искусственному ухудшению качества сырья в процессе его транспортировки.