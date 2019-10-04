Украина рассчитывает начать новую кредитную программу с МВФ в 2019 году

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) после работы в Киеве уехала с позитивным сигналом, и Украина рассчитывает, что новую кредитную программу с Фондом сроком на три года можно будет запустить до конца текущего. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Мы настроены на то, чтобы в этом году начать новую программу на три года", - отметил он, говоря о сотрудничестве Украины с Фондом в рамках подготовки новой программы макрофинансовой помощи. По словам Гончарука, миссия МВФ, которая работала в сентябре в Киеве, дала для этого надежду. "Миссия МВФ уехала из Киева в целом с позитивным сигналом", - утверждал он, признав, что есть "определенные вещи, которые [Украине] надо уладить".

В то же время глава украинского правительства подчеркнул, что сотрудничество с Фондом для Украины важно не только из-за необходимости в финансах. "Мы, безусловно, настроены на сотрудничество с МВФ. Для нас это не про деньги, а про доверие: вы все понимаете, что сотрудничество с МВФ - это сигнал для международных инвесторов, финансовых институтов", - пояснил он.

Гончарук также напомнил, что через две недели делегация украинского правительства отправится для продолжения переговоров с фондом. Получение новой программы помощи, добавил премьер-министр, должно стать "одним из факторов макроэкономической стабильности на пару лет".

27 сентября официальный представитель МВФ на Украине Рон ван Роден подвел итоги работы миссии на Украине, которая продолжалась с 12 по 26 сентября. По его словам, темпы экономического роста Украины остаются низкими из-за слабой бизнес-среды, несовершенного законодательства и повсеместной коррупции. Кроме того, миссия МВФ констатировала, что сдерживающим фактором также выступает доминирование в крупных отраслях экономики неэффективных государственных предприятий или олигархов, которые сдерживают конкуренцию и инвестиции.

По словам представителя МВФ, Киев должен сконцентрировать усилия на проведении структурных реформ для обеспечения роста экономики, при этом ключевое значение имеет "установление крепкого верховенства права", в том числе за счет судебной реформы и борьбы с коррупцией. В МВФ подчеркнули, что не менее важным является усиление конкуренции и открытие рынков, особенно в энергетическом и сельскохозяйственном секторах, а также уменьшение роли государства и олигархов в экономике. В организации также резюмировали, что обсуждение новой программы помощи, которую запросила Украина, "будет продолжаться в ближайшие недели".