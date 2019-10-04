Министерства должны представить позицию по доступу частников на шельф Арктики до ноября

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минэнерго России до 1 ноября должно представить в правительство материалы с приложением согласованных подходов к стимулированию реализации крупных проектов по добыче углеводородного сырья на отдельных территориях Арктической зоны. Об этом сообщил ТАСС источник в отрасли в кулуарах Российской энергетической недели.

Ранее с предложением открыть частным и иностранным компаниям доступ к разработке шельфа Арктики выступил вице-премьер Юрий Трутнев. Поручения по разработке механизмов стимулирования добычи на этой территории были даны по итогам совещания у вице-премьеров Юрия Трутнева и Дмитрия Козака.

"В момент выработки предложений взвешиваются все экономические последствия, определяются категории субъектов, критерии, в соответствии с которыми будет распространяться та или иная мера, и это очень большая дискуссия - как на площадке министерств, так и правительства, и потом Госдумы. Это должна быть совместная позиция и Минприроды, и Минфина, и Минэнерго. Сроки (подготовки консолидированной позиции - прим. ТАСС) сжатые - до ноября", - сказал собеседник агентства.

Предложения должны быть представлены в правительство Министерством энергетики России и оформлены в виде материалов для последующей разработки законопроекта, предусматривающего специальный налоговый режим и налоговые стимулы для реализации крупных проектов по добыче на шельфе Арктики. Как уточнил собеседник агентства, в Минэнерго работа над этой задачей "выделена отдельным треком из блока законопроектов по арктической зоне".

При этом, по словам собеседника агентства, для развития сырьевого комплекса России Минэнерго считает необходимым предусмотреть стимулирование геологоразведочных работ, в том числе в части геофизических работ в арктических морях, а также законодательно установить повышающий коэффициент 3,5 к вычету из налога на прибыль в отношении участков, расположенных в Арктической зоне России.

Комментарии сторон

На момент подготовки материала ТАСС не получил оперативный комментарий Минэнерго России по этому вопросу.

В Минприроды России ТАСС сообщили, что предложения подготовлены, однако деталей не сообщили.

"Предложения подготовлены и представлены. Полагаем, что информация после представления в правительство будет представлена единым подходом. До этого момента от комментариев воздержимся", - сказали в министерстве.

В новость были внесены изменения (14:48 время мск) — добавлен комментарий Минприроды России.