Производство автобусов на метане начнется в Ульяновской области до конца года

УЛЬЯНОВСК, 4 октября. /ТАСС/. Ульяновское предприятие ООО "Симаз" запустит до конца года производство автобусов, работающих на метане. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Мы планируем не просто закупать технику, работающую на метане, но и производить ее. В этом году ООО "Симаз" запускает в производство новую модель такого автобуса. <…> В 2019 году будет произведено около 300 единиц техники, а в 2020 году - около 700, 80% из которых - модели, которые работают на природном газе", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрия Вавилина.

Он отметил, что на сегодняшний день собран первый образец автобуса для испытаний. "Автобус в сентябре прошел все ступени необходимой сертификации", - сказал Вавилин.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, выступая на Международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве 2 октября, заявил, что в регионе работа по использованию газа в качестве топлива ведется по нескольким направлениям. По его словам, первое - развитие газозаправочной инфраструктуры, второе направление - обновление парка автотранспорта и перевод транспортных средств на использование природного газа, третье - производство техники, работающей на метане.