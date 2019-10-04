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В России добыли уникальный двойной алмаз возрастом более 800 млн лет

У минерала необычная структура - внутри одного алмаза свободно перемещается еще один

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Компания "Алроса" добыла в Якутии двойной алмаз, возраст которого, по оценке ученых, может составлять более 800 млн лет. Об этом говорится в сообщении компании.

У алмаза необычная структура: внутри одного свободно перемещается еще один алмаз. Таким образом, камень напоминает матрешку. По оценке специалистов, изучивших находку, это первый подобный алмаз за историю мировой алмазодобычи, отмечается в сообщении компании.

В компании указали, что несмотря на сложное строение, алмаз весит всего 0,62 карата, объем внутренней полости составляет 6 куб. мм, а вес алмаза внутри - 0,02 карата.

О компании

"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания с 27% долей в мировом объеме добычи алмазов, компания добывает на территории Республики Саха (Якутия), Архангельской области, а также в Анголе.

В 2018 году "Алроса" добыла 36,7 млн карат алмазного сырья, выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции в 2018 году составила $4,5 млрд.

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