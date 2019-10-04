ВТО запланировала на 14 октября слушания по тяжбе США и ЕС вокруг Airbus

ЖЕНЕВА, 4 октября. /ТАСС/. Всемирная торговая организация (ВТО) наметила на 14 октября рассмотрение вопроса об утверждении размера пошлин, которыми США могут обложить товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании корпорации Airbus. Об этом сообщила в пятницу в Женеве пресс-служба ВТО.

"На повестке дня будет только один пункт", - говорится в сообщении. "Речь идет о просьбе США к ВТО разрешить контрмеры против ЕС и ряда его стран-членов в соответствии с решением арбитража от 2 октября", - пояснили в пресс-службе.

Арбитраж ВТО в среду разрешил США ввести пошлины на товары и услуги стран Евросоюза почти на $7,5 млрд в связи с тем, что ЕС не выполнил ранее принятые ВТО решения, касающиеся субсидирования Airbus. Решение арбитража не может быть оспорено, однако чтобы оно вступило в силу, его должен утвердить Орган по разрешению споров (ОРС), который соберется 14 октября. Как подчеркивают в пресс-службе ВТО, на заседании будет действовать правило "негативного консенсуса". Оно означает, что "просьба США может быть заблокирована только в том случае, если все присутствующие члены ВТО отвергнут эту просьбу".

Среди 164 членов ВТО - 161 страна и три территории. Маловероятно, что все они откажутся поддержать решение арбитража организации.

В своем докладе в среду арбитры ВТО отметили, что контрмеры США могут быть осуществлены Соединенными Штатами, в частности, в форме приостановки тарифных уступок и соответствующих обязательств, взятых на себя Вашингтоном по Генеральному соглашению по тарифам и торговле от 1994 года.

Тяжба по субсидированию государствами Евросоюза Airbus восходит к 2004 году. Вашингтон пожаловался на практику субсидий этой авиастроительной компании со стороны Великобритании, Германии, Испании и Франции. После этого состоялась серия разбирательств по спору. ЕС настаивает, что привел ситуацию с субсидиями в соответствие с правилами ВТО. Однако в мае 2018 года Апелляционный орган ВТО вынес решение в пользу США. Сумма компенсации, на которую теперь имеют право США, является самой большой в истории ВТО. Вместе с тем она меньше, чем та, на которую рассчитывала американская сторона, просившая разрешить ей принять контрмеры против ЕС на $10,56 млрд.

Претензии Евросоюза к США

На рассмотрении в ВТО находится жалоба Евросоюза на США в связи с субсидированием корпорации Boeing в ущерб экономическим интересам корпорации Airbus посредством налоговых послаблений. Брюссель обвинил Вашингтон в субсидиях Boeing, и первая процедура рассмотрения спора состоялась в 2006 году. Шестью годами позже США заявили, что отменили субсидии. ЕС с этим не согласился и инициировал создание третейской группы. В 2017 году она вынесла решение о том, что американская сторона не предприняла должных шагов по устранению негативных последствий субсидирования Boeing. В марте нынешнего года Апелляционный орган ВТО подтвердил большинство претензий ЕС к США.