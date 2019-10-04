Сбербанк начал принимать оплату услуг связи и ЖКХ на кассах сельских магазинов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Сбербанк России начал принимать платежи за услуги ЖКХ, стационарной связи и другие услуги на кассах магазинов в удаленных и малонаселенных территориях страны, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Для обеспечения доступности финансовых услуг в удаленных и малонаселенных пунктах страны Сбербанк разработал новое уникальное решение по приему платежей через онлайн-кассу. Новый сервис запускается в первую очередь в тех сельских магазинах, которые уже сейчас выдают наличные с банковских карт", - говорится в пресс-релизе.

Прием платежей производится с помощью чтения штрихкода с квитанции оплаты услуг или выбора получателя из списка в онлайн-кассе магазина. Клиенту в подтверждение факта оплаты выдается чек, аналогичный чеку в офисах банка. Комиссия за прием платежа равна комиссии по безналичным операциям с использованием банковский карты в офисе банка.

В пресс-релизе отмечается, что новый сервис в сельских магазинах будет доступен держателям карт любого банка.

Как подчеркнул вице-президент Сбербанка Игорь Мамонтов, слова которого цитирует пресс-служба, благодаря новому проекту появилась возможность оказывать разнообразные финансовые сервисы в удаленных населенных пунктах, даже если там нет офисов Сбербанка.

Ранее в пресс-службе банка ТАСС сообщали, что средняя сумма снятия наличных через кассы магазинов составляет около 1,5 тыс. руб. На сегодняшний день доступно более 500 точек для снятия наличных в удаленных населенных пунктах по всей стране. До конца года планируется нарастить количество этих точек до 3 тыс.