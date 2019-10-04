Власти Ставропольского края будут развивать инфраструктуру на территории Кавминвод

КИСЛОВОДСК /Ставропольский край/, 4 октября. /ТАСС/. Инфраструктуру Кавказских Минеральных Вод в ближайшие годы будут развивать на Ставропольском каре, сообщил в пятницу журналистам губернатор региона Владимир Владимиров.

"Сегодня основной сдерживающий фактор - это инфраструктура. Мы в следующем году начинаем проектировать инфраструктуру. Она на самом деле очень дорогая. Хотя мы понимаем, где нам федерация поможет, мы уже этот вопрос проработали", - отметил Владимиров.

В пресс-службе губернатора ТАСС уточнили, что имеется в виду прежде всего инженерная инфраструктура. "В первую очередь будет развиваться коммунальная и инженерная инфраструктура. Она более 10 лет не развивалась в регионе Кавминвод. Также уделят внимание водоснабжению", - сказал собеседник агентства.

По словам губернатора, благодаря развитию инфраструктуры в Кисловодске возможно в перспективе строительство игорной зоны. "Надо сейчас развивать инфраструктуру, дать еще событий хороших (событийные мероприятия - прим. ТАСС) и, может быть, в Кисловодск придет игровая зона. Это далекая перспектива, хотя мы над ней работаем", - сказал глава региона.

В России 1 июля 2009 года вступил в силу закон, согласно которому в стране были закрыты все предприятия игорного бизнеса. Исключение было сделано только для казино в четырех особых игорных зонах - в Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской области. 23 июля 2014 года подписан закон о создании пятой игорной зоны - в Республике Крым.