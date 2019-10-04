ФАС: планируемый с 2020 года экспорт лома через продажи на бирже могут отложить

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Планируемый с 1 января 2020 года экспорт лома черных и цветных металлов через продажи на бирже может быть отложен. Об этом на заседании рабочей группы в Госдуме сообщила заместитель главы управления контроля промышленности ФАС РФ Мария Бабикова.

В настоящее время проект постановления, предусматривающий соответствующие изменения в правилах поставки лома на экспорт, внесен в правительство с замечаниями, сказала она.

"Замечание максимально конкретное есть от Минпромторга РФ, который предлагает пересмотреть переходный период, чтобы биржа вводилась не с января 2020 года, а был предусмотрен некоторый переходный период", - пояснила Бабикова, отметив, что вопрос будет обсужден на совещании в правительстве 8 октября.

Изменения в проект постановления, предусматривающие ограничения экспорта лома металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕЭАС), был опубликован на официальном портале правовых актов в конце июля. Согласно пояснительной записке к документу, данная мера должна позволить "обеспечить недискриминационный доступ отечественных потребителей к лому и отходам черных металлов, которые в настоящее время экспортируются за пределы РФ на непрозрачных условиях".

Это мера, как планируется, сменит другую, временную, утвержденную в начале сентября: для экспортеров правительством была утверждена квота на экспорт лома черных металлов в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, в объеме около 1,009 млн т с 1 сентября по 31 декабря 2019 года.

Квота распределяется с учетом поправочных коэффициентов для каждого региона - от 0,5 до 1,5. Так, для Дальневосточного и Южного федеральных округов, где наблюдается дефицит лома, установлены самые низкие коэффициенты - 0,6 и 0,5 соответственно. Квота используется на основании разовой лицензии, выдаваемой Минпромторгом РФ.