"Ласточками" на курортах Ставрополья воспользовались более 13% пассажиров СКЖД

СТАВРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Пригородные экспрессы "Ласточка" за сентябрь - первый месяц работы на курортах Кавказских Минеральных Вод в Ставропольском крае - перевезли более 58 тыс. пассажиров, сообщила в пятницу пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. Это число превышает 13% от всей доли пассажиропотока.

"За первый месяц курсирования пригородные экспрессы Минеральные Воды - Кисловодск перевезли более 58 тыс. пассажиров. <…> Всего в сентябре в регионе Кавказских Минеральных Вод электричками перевезено свыше 424 тыс. гостей и жителей региона", - говорится в сообщении.

По данным компании, наибольшая загруженность "Ласточек" приходится на выходные дни. В субботу и воскресенье экспрессы перевозят до 3 тыс. пассажиров в сутки. Новый пригородный маршрут Кисловодск - Железноводск тоже пользуется популярностью. В первый месяц этими поездами воспользовались более 1,4 тыс. пассажиров с учетом того, что в расписании значатся только выходные и праздничные дни.

Пригородные экспрессы "Ласточка" запустили на маршруте Минеральные Воды - Кисловодск 1 сентября 2019 года. Экспрессы ходят четыре раза в день, останавливаясь на станциях Ессентуки, Пятигорск и Лермонтовский. Кавказские Минеральные Воды включают в себя несколько городов-курортов - Ессентуки, Железноводск, Пятигорск и Кисловодск. Расстояние между городами составляет от 19 до 39 км.