Сумма ущерба от лесных пожаров в России в 2019 году может составить 19 млрд рублей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Сумма ущерба от лесных пожаров в 2019 году может быть сопоставима с уровнем прошлого года и, вероятно, составит порядка 19 млрд рублей, сообщил в пятницу журналистам заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов.

"В текущем году эта цифра пока не подсчитана. Если говорить о прошлом годе, то это было 19 млрд рублей. Я думаю, что цифра будет сопоставима и в этом году несмотря на то, что площади пожаров у нас увеличились, но они больше увеличились в труднодоступных и недоступных местах, где стоимость ресурса гораздо ниже, чем на территориях, которые доступны. И несмотря на увеличение площади, сумма ущерба будет сопоставима с прошлым годом", - сказал он.

Ранее Клинов сообщил журналистам, по состоянию на 21 августа, эта сумма оценивалась в 7 млрд рублей.

Общая площадь лесных пожаров в России в 2019 году, по его словам, составила около 1% от общей площади лесного фонда страны. При этом, по словам начальника управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Рослесхоза Михаила Козлова, общая площадь лесных пожаров по сравнению с прошлым годом возросла в 2019 году на 16%. "Если сравнивать показатели прошлых лет, то площадь пожаров у нас возросла на 16%, 10 млн гектаров против 9 млн гектаров прошлого года. Всего с начала сезона на территории нашей страны возникло 13800 лесных пожаров. Основная доля пришлась на территории Сибирского и Дальневосточного округов", - сказал он, выступая на Национальном лесном форуме.

Пожароопасный сезон действует в 83 регионах, в двух из них введен режим чрезвычайной ситуации, а на территории 42 регионов действует особый противопожарный режим.