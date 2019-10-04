Путин осмотрел порт в Тамани

ТАМАНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетил порт Тамань в Краснодарском крае, где познакомился с работой компании "Отэко" - крупнейшего частного инвестора в портовую инфраструктуру Юга России. Компания является оператором таманского перегрузочного комплекса сжиженных углеводородных газов, нефти и нефтепродуктов мощностью 20 млн тонн.

Владелец компании бельгийский бизнесмен Мишель Литвак провел для главы государства экскурсию по объектам порта. В частности, на угольном комплексе замглавы компании по инвестпроектам Игорь Зюзин представил Путину процесс работы единственного в РФ трехвагонного опрокидывателя - специального сооружения для механизированной разгрузки вагонов. Зюзин похвалился, что компания планирует запустить четырехвагонный опрокидыватель, что ускорит процесс выгрузки. Представители компании обратили внимание президента на высокие экологические нормы, в частности использование системы водяного пылеподавления во время разгрузочных работ.

После этого Путину представили макет развития порта с упором на создание мощностей по обработке крупногабаритных и универсальных грузов, тепличного комплекса, отапливаемого за счет энергии, образующейся в ходе производства. Предполагается и строительство поселка на 15 тыс. человек для проживания специалистов.

Глава государства ознакомился и с археологическими находками, найденными в порту при строительстве.