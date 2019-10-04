Росстат в сентябре зафиксировал месячную дефляцию на уровне 0,2%

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Потребительские цены в России в сентябре 2019 года снизились на 0,2% по сравнению с августом, свидетельствуют данные Росстата.

В годовом выражении - к сентябрю 2018 года - инфляция в стране замедлилась до 4% с 4,3% в августе. За прошедший месяц цены на продовольственные товары снизились на 0,4%, на услуги - на 0,2, а непродовольственные товары подорожали на 0,2%.

Таким образом, оценка Росстата по итогам сентября совпала с ожиданиями Минэкономразвития РФ. В конце сентября сообщалось, что министерство допускает дефляцию в России в сентябре в месячном выражении, при этом инфляция в годовом выражении, по прогнозу МЭР, могла опуститься до 3,9% по итогам месяца.

Значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары в сентябре оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции. Так, лук репчатый подешевел на 20,3%, морковь - на 19,6%, картофель - на 18%, виноград - на 12%, капуста белокочанная - на 11,3%, помидоры - на 10,9%, свекла - на 10,6%, яблоки - на 9,1%. Вместе с тем апельсины подорожали на 11,8%, огурцы - на 9,3%, чеснок - на 2,4%. Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров на 0,7% подешевели какао и пиво зарубежных марок, на 0,6% - свинина и перец черный (горошек).

По данным Росстата, крупа гречневая подорожала на 2,4%, сыры плавленые, национальные сыры и брынза, йогурт, молоко пастеризованное, соки фруктовые, мед - на 0,8-1%, говядина (кроме бескостного мяса), рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кисломолочные продукты, молоко сгущенное с сахаром, рис шлифованный - на 0,7%. Цены на овощи и фрукты снизились в большинстве субъектов страны. Так, в 10 субъектах РФ цены опустились на 9% и более. В частности, в Саратовской области - на 13%, Оренбургской области - на 12,2%, Нижегородской, Самарской и Курской областях - на 10,9-11,9%.

Стоимость лекарств

В сентябре продолжился рост цен на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. Росстат отмечает, что йод подорожал на 3,4%, отечественные поливитамины без минералов - на 2,3%, настойка пустырника, валидол, дротаверин, индапамид, троксерутин, ацетилсалициловая кислота, лоратадин - на 1,0-1,7%, сульфацетамид, кетопрофен, линекс, бромгексин, коррегирующие очки - на 0,6-0,8%. Вместе с тем цены на глицин, офтан катахром снизились на 0,6%, смекту - на 0,5%, панкреатин - на 0,4%.

Рост цен на 0,5-1,0% был зафиксирован на дрова, швейные машины, ювелирные изделия, спички, еженедельные газеты, отдельные виды мебели, строительных материалов, постельных принадлежностей, парфюмерно-косметических товаров, моющих и чистящих средств, предметов галантереи. Одновременно снизились на 2% цены на газовое моторное топливо, на 0,7% подешевели триммеры электрические, на 0,3-0,6% - импортные подержанные легковые автомобили, телевизоры, флеш-накопители USB, стиральные машины, смартфоны, отдельные виды пиломатериалов.

Снизились цены на билеты и подорожало обучение

За прошедший месяц стоимость проезда в поездах дальнего следования упала на 14,9%, авиаперелетов экономическим классом - на 5,7%. Вместе с тем проезд в автомобильном транспорте и пригородном поезде подорожал на 0,2%.

В то же время путевки в санатории, дома отдыха и пансионаты по всей России подешевели на 3,6-5,5%. Стоимость проживания в гостинице, экскурсионных поездок в Финляндию, Германию, Францию, автобусных экскурсионных поездок по городам Европы, туров на отдых в Греции, Испании и поездок в Китай снизилась на 0,9-2,7%. Одновременно с этим туры в Таиланде подорожали на 0,2%.

Плата за пользование потребительским кредитом, перевод денежных средств для зачисления на счет другого физического лица, абонентская плата за доступ в интернет, за пакет услуг сотовой связи, стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков снизилась на 0,2-1%.

Стоимость обучения в вузах увеличилась на 7,4%, организациях среднего профессионального образования - на 6,2%. Плата за занятия для детей дошкольного возраста подорожала на 2,1%, курсы иностранных языков, профессионального обучения - на 1,7-2,0%, обучение вождению легкового автомобиля, посещение яслей и детского сада - на 0,7-0,8%.

В сентябре поднялись на 4,3% цены за проживание в студенческом общежитии. Абонентская плата за радиотрансляционную точку увеличилась на 3,3%. Выросла стоимость абонементов на занятия в группах общей физической подготовки, билетов в театры, музеи и на выставки, а также услуг шиномонтажа колес легкового автомобиля, химчистки - на 0,7-1,3%.