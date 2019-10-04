Число газомоторных заправок в Пермском крае к 2024 году увеличится почти в девять раз

ПЕРМЬ, 4 октября. /ТАСС/. Количество газомоторных заправочных станций в Пермском крае к 2024 году должно увеличиться почти в девять раз - с пяти до 44. Об этом сообщается на сайте краевой администрации.

"В настоящее время в Прикамье действует пять автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), в Перми и в Соликамске, на которых газомоторный транспорт может заправиться природным газом. В рамках реализации программы всего в регионе до 2024 года планируется построить 44 АГНКС", - сказано в сообщении.

В Пермском крае порядка 600 транспортных средств работают на природном газе, в том числе 200 автобусов и 100 машин такси. "Потребление будет расти в связи с тем, что новые автобусы, которые мы закупаем, работают на газомоторном топливе. В целом надо сказать, что переход на этот вид топлива - это существенная экономия в первую очередь в коммунальном секторе и в пассажирских перевозках, <...> легковые машины тоже сейчас начинают серийно выпускаться на газомоторном топливе", - отметил глава региона Максим Решетников, чьи слова приводятся в сообщении.

По информации пресс-службы, в регионе "Газпром" построил комплекс по производству сжиженного природного газа в деревне Канюсята, а также три станции приема, хранения и регазификации природного газа в поселках Канюсята, Нердва и Северный Коммунар. Наличие такого комплекса позволит обеспечивать инфраструктуру, которая будет создаваться в период реализации программы правительства РФ по развитию рынка газомоторного топлива, необходимым объемом газомоторного топлива.

В среду на площадке международного форума "Российская энергетическая неделя" заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак провел совещание по развитию рынка газомоторного топлива. На совещании обсуждались задачи в области развития инфраструктуры, увеличения модельного ряда техники на газомоторном топливе, развития программы переоборудования, системных мер по стимулированию перехода на газомоторное топливо, популяризации газомоторного топлива, создания условий для инвесторов.