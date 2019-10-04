{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число газомоторных заправок в Пермском крае к 2024 году увеличится почти в девять раз

В регионе порядка 600 транспортных средств работают на природном газе

ПЕРМЬ, 4 октября. /ТАСС/. Количество газомоторных заправочных станций в Пермском крае к 2024 году должно увеличиться почти в девять раз - с пяти до 44. Об этом сообщается на сайте краевой администрации.

"В настоящее время в Прикамье действует пять автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), в Перми и в Соликамске, на которых газомоторный транспорт может заправиться природным газом. В рамках реализации программы всего в регионе до 2024 года планируется построить 44 АГНКС", - сказано в сообщении.

В Пермском крае порядка 600 транспортных средств работают на природном газе, в том числе 200 автобусов и 100 машин такси. "Потребление будет расти в связи с тем, что новые автобусы, которые мы закупаем, работают на газомоторном топливе. В целом надо сказать, что переход на этот вид топлива - это существенная экономия в первую очередь в коммунальном секторе и в пассажирских перевозках, <...> легковые машины тоже сейчас начинают серийно выпускаться на газомоторном топливе", - отметил глава региона Максим Решетников, чьи слова приводятся в сообщении.

По информации пресс-службы, в регионе "Газпром" построил комплекс по производству сжиженного природного газа в деревне Канюсята, а также три станции приема, хранения и регазификации природного газа в поселках Канюсята, Нердва и Северный Коммунар. Наличие такого комплекса позволит обеспечивать инфраструктуру, которая будет создаваться в период реализации программы правительства РФ по развитию рынка газомоторного топлива, необходимым объемом газомоторного топлива.

В среду на площадке международного форума "Российская энергетическая неделя" заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак провел совещание по развитию рынка газомоторного топлива. На совещании обсуждались задачи в области развития инфраструктуры, увеличения модельного ряда техники на газомоторном топливе, развития программы переоборудования, системных мер по стимулированию перехода на газомоторное топливо, популяризации газомоторного топлива, создания условий для инвесторов.

Теги
РоссияПермский край
Российская энергетическая неделя-2019
"Россети" завершили подготовку электросетей к зиме
Глава компании Павел Ливинский сообщил, что в подготовке участвовали 10 тыс. ремонтных бригад, 50 тыс. человек и 51 тыс. единиц техники
Читать полностью