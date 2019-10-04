Нанотехнологический центр композитов в Москве начал экспорт продукции в Южную Америку

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Московское предприятие "Нанотехнологический центр композитов" (НЦК) начало экспортировать свою продукцию в Южную Америку. Первые продажи начались в сентябре в Перу, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В числе экспортной продукции Нанотехнологического центра композитов - стеклопластиковый профиль и углеродная фибра. Профиль южноамериканские партнеры планируют применять в конструкции разнообразных ограждений, фибра же будет использована как добавка для улучшения свойств бетона", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что продукция компании уже экспортируется в Индию, Кувейт, США, Казахстан, Белоруссию, а также страны Западной Европы.

"НЦК - один из старейших резидентов столичной особой экономической зоны, который пользуется налоговыми льготами и другими мерами поддержки столичного правительства. Мы рады, что компания расширяет географию поставок. Это создает положительный имидж за рубежом не только для компании, как производителя высококачественной продукции, но и для города в целом", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.