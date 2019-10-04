Россети и МЭИ будут реализовывать совместные научные проекты в цифровой энергетике

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Московский энергетический институт заключил соглашение с компанией "Россети Сибирь", которое предусматривает совместную разработку и развитие новых технологий в рамках концепции "Цифровая трансформация - 2030". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Российской венчурной компании.

"Россети Сибирь" и Московский энергетический институт заключили соглашение о сотрудничестве в области развития цифровой энергетики. Предметом соглашения стало взаимодействие и координация деятельности компании "Россети Сибирь" и Центра Компетенций НТИ МЭИ для создания и развития новых технологий в рамках концепции "Цифровая трансформация 2030", - говорится в сообщении.

Соглашение о сотрудничестве сторон в развитии цифровой энергетики в регионах присутствия компании "Россети Сибирь" было подписано на Международном форуме "Российская энергетическая неделя" (РЭН) в Москве. Свои подписи в документе оставили генеральный директор "Россети Сибирь" Павел Акилин и ректор Национального исследовательского университета "Московский энергетический институт" (МЭИ) Николай Рогалев. Результатом взаимодействия должно стать создание и тиражирование на энергообъектах Сибири и Дальнего Востока новых решений для цифровых распределительных сетей.

"Цифровая энергетика приходит, может быть, не так массово, как хотелось бы энтузиастам. Но у нас уже есть несколько программ учебных, связанных с цифровыми технологиями в энергетике. И в отношении конкретных научно-технических проектов есть очень много интересного, что бы мы могли сделать вместе", - считает ректор МЭИ Николай Рогалев, чьи слова приводятся в сообщении.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит со 2 по 5 октября в Москве. Он выступает площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития, а также развития международного сотрудничества в этой сфере.

Участники соглашения

МЭИ - российский университет, который готовит кадры в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники, информационных технологий и менеджмента. Является постоянным членом Международной ассоциации университетов, Международной ассоциации непрерывного образования, Международного компьютерного клуба и Международной ассоциации энергетиков.

На базе МЭИ создан один из 14 центров компетенций Национальной технологической инициативы, создание которых предусматривается нацпроектом "Наука". Их задача - кооперация между научными организациями и индустриальными партнерами с целью применения фундаментальных научных разработок и идей в конкретных рыночных проектах.

Компания "Россети Сибирь" (ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания" (МРСК Сибири) - дочернее общество ПАО "Россети", осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.