РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 октября. /ТАСС/. Дни Ростовской области в Японии планируется провести в 2020 году, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в РФ Тоехисой Кодзуки.

"Планируем в следующем году, что наша делегация посетит Японию, где пройдут Дни Ростовской области в Японии. Мы над этим сегодня работаем. Мы заинтересованы в нашем сотрудничестве, и сегодня мы это подтверждаем", - сказал Голубев.

По его словам, регион намерен развивать сотрудничество с японской провинцией Окинава. "Уже есть обмен с губернатором провинции Окинава, возможности подписания соглашения о сотрудничестве двух регионов, мы планируем это сделать в 2020 году", - отметил глава региона.

Голубев также отметил, что Ростовская область заинтересована в развитии экономического сотрудничества с Японией, в том числе - в реализации совместных проектов в сфере сельхозпереработки, внедрении IT-технологий, медицины. "Представители японской компании "Сискан" в ноябре будут в Ростове, мы будем обсуждать возможность строительства медицинского центра", - добавил Голубев.

По словам Кодзуки, перспективы сотрудничества Японии с Ростовской области также связаны с развитием сети логистических центров "Почты России", в оснащении которых в ряде российских регионов участвует японская компания Toshiba. "Первые центры (с применением технологий Toshiba - прим. ТАСС) успешно созданы в Москве и Подмосковье, теперь "Почта России" распространяет этот опыт, такие центры создаются в Санкт-Петербурге, Казани, и я надеюсь, что скоро этот опыт распространится и на Ростовскую область", - сказал Кодзуки.

По данным правительства Ростовской области, в первом полугодии внешнеторговый оборот между регионом и Японией составил $37,8 млн, что на 56% больше по сравнению с тем же периодом 2018 года. Доля Японии во внешнеторговом обороте Ростовской области составила 0,7%.