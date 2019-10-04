"Россети" завершили подготовку электросетей к зиме

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Группа "Россети" завершила подготовку электросетевого хозяйства к зиме, сообщил глава компании "Россети" Павел Ливинский в ходе всероссийского совещания о ходе подготовке субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода в рамках Российской энергетической недели.

"У нас состояние готовности полное. Денежные средства в предусмотренном объеме освоены. Все, что было запланировано, - выполнено. Традиционно 10 тыс. ремонтных бригад, 50 тыс. человек и 51 тыс. единиц техники [участвовали в подготовке]. Всего готово. Прошло диагностику. Никаких проблем у нас здесь нет. Аварийный запас топлива сформирован", - сказал Ливинский.

Группа направила на финансирование инвестиционной программы за 9 месяцев 85,6 млрд рублей. Введено в эксплуатацию более 14 тыс. км линий электропередачи и 3,2 ГВА, следует из презентации главы "Россетей".

По словам главы Россетей" группа в последние годы снизила время ликвидации технологических нарушений на 60% и количество нарушений - на 25%.

"У нас настороженность и отдельное внимание уделяется подготовке к осенне-зимнему периоду к Чечне, Дагестане и Ингушетии", - сказал Ливинский.

Группа "Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире и управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. Основным акционером "Россетей" является Российская Федерация. Пакетом акций в 88% от уставного капитала управляет Росимущество.