В Нижегородской области начнут производить подводную фонтанную арматуру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Производство подводной фонтанной арматуры организуют на "Нижегородском заводе 70-летия Победы", сообщил в пятницу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в кулуарах Петербургского международного газового форума.

"На Петербургском международном газовом форуме АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представил опытный образец подводной фонтанной арматуры, разработка и производство которой реализуется в рамках стратегии по диверсификации предприятий концерна. Производство подводной фонтанной арматуры будет организовано на АО "Нижегородский завод 70-летия Победы", - сказал Никитин.

Глава региона отметил, что производство таких изделий на нижегородской площадке позволит избежать зависимости от зарубежных поставок, а также снизить стоимость подобной продукции по сравнению с импортными аналогами.

"Это яркий пример успешного сотрудничества, которое позволит решить ряд важных задач, в том числе по развитию экономики региона. Нижегородские предприятия региона обладают очень высоким потенциалом в этой сфере", - отметил глава региона.

Российские нефтегазовые компании - "Газпром", "Газпром нефть", "Роснефть", "Новатэк" и "Лукойл" оценивают потребность в оборудовании подводно-добычных комплексов до 2035 года как значительную.

В марте АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и ПАО "Газпром" подписали долгосрочный договор на поставку импортозамещающей продукции под гарантированные объемы закупки будущих лет. Концерн организует серийное производство оборудования для систем подводной добычи углеводородов, его поставку, техническое, сервисное и ремонтное обслуживание. Ориентировочный объем договора более 30 млрд рублей. Срок реализации рассчитан до 2026 года.