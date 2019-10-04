Ростуризм рассчитывает на увеличение потока состоятельных туристов из КНР в 2021 году

КАЗАНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Поток состоятельных туристов из Китая и стран дальнего зарубежья в Россию имеет шансы на увеличение после введения электронных виз в 2021 году. Об этом заявила журналистам в пятницу глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Китайские туристы больше всего тратят денег при выезде за рубежом. Как правило, китайские туристы, которые тратят большие деньги, это индивидуальные, это самостоятельные путешественники, туристы, которые не ездят в групповых поездках. Поэтому мы рассчитываем, что как раз с момента введения электронной визы, с 1 января 2021 года, к нам поедет как раз тот самый турист, в том числе и китайский, который тратит много денег", - сказала она.

По словам Догузовой, Ростуризм фиксирует четкий эффект от проведения в России чемпионата мира по футболу в 2018 году. Благодаря нему, вырос туристический поток из стран дальнего зарубежья - Испании, Франции, стран Латинской Америки. Именно на этот сектор туристического рынка ведомство намерено направить свои маркетинговые усилия. "Нам важно качество туристического потока", - добавила она.

В Казани в пятницу под руководством полпреда президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова прошло заседание совета по вопросу развитию внутреннего и въездного туризма. На нем обсуждали состояние туристической отрасли, предложения и меры по ее развитию на федеральном и региональном уровнях. В мероприятии приняли участие представители Государственной Думы, Совета Федерации, федеральных министерств и ведомств, главы регионов округа и члены общественных организаций.