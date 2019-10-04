Сбербанк внедрит в Башкирии технологию распознавания лиц на уличных камерах наблюдения

УФА, 4 октября. /ТАСС/. Сбербанк будет внедрять в Башкирии технологии с использованием искусственного интеллекта в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве. У компании есть планы внедрения в регионе технологий распознавания лиц правонарушителей через камеры уличного наблюдения и дистанционной постановки диагноза пациентам, сообщает в пятницу пресс-служба правительства республики.

В пятницу правительство Башкирии и Сбербанк подписали план реализации заключенного в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме соглашения о сотрудничестве в социально-экономической сфере.

"Мы выбрали семь направлений взаимодействия с республикой, где мы могли бы взаимодействовать и принести друг другу пользу, причем, не как банк и республика, а как экосистема большой технологичной компании с динамично развивающимся регионом. В республике будут апробироваться и внедряться новейшие технологии с использованием элементов искусственного интеллекта. Например, в медицине - дистанционная постановка диагноза пациенту после телефонного общения. В сфере правопорядка будут внедряться технологии распознавания лица правонарушителей через камеры уличного наблюдения", - сообщил зампредседателя правления Сбербанка Олег Ганеев, его слова приводит пресс-служба.

Также между сторонами есть договоренность о создании рабочей группы для расширения партнерства. Башкирия рассчитывает, что соглашение позволит достичь целевых показателей указа главы региона Радия Хабирова по стратегическому развитию. "Указ Радия Хабирова ставит на первую пятилетку очень большие и масштабные задачи по стратегическому развитию республики. Планируется увеличить объемы ВРП (валового регионального продукта) с 1,5 до 2 трлн рублей. За пять лет в республике должно быть построено более 700 объектов. Для реализации этих целей нужны очень серьезные партнеры, которые помогли бы привлечь инвестиции, и сами при этом внутри республики успешно развивались. Сбербанк в этом плане наиболее подходящий партнер", - отметил и.о. вице-премьера Башкирии Андрей Назаров, которого цитирует пресс-служба.

Сбербанк также будет участвовать в инвестиционных проектах республики, мероприятиях фонда развития и поддержки малого предпринимательства Башкирии, повышении финансовой грамотности предпринимателей.

Согласно собственной стратегии, Сбербанк позиционирует себя как экосистема, которая объединяет на базе единой платформы партнеров банка, оказывающих услуги как финансового, так и нефинансового характера. В экосистему Сбербанка входят более 20 компаний по основным направлениям: электронная коммерция ("Яндекс.Маркет"), медицина (DocDoc), телекоммуникации ("Сбербанк Телеком"), облачные технологии (SberCloud), коммуникации (Dialog), идентификация (VisionLabs), лайфстайл ("Фудплекс"), сервисы для оптимизации бизнес-процессов ("Эвотор", "Интеркомп") и другие.