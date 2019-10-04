СТМ поставит 12 маневровых газомоторных локомотивов компании "Газпром нефтехим Салават"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Холдинг "Синара-транспортные машины" (СТМ) и компания "Газпром нефтехим Салават" подписали соглашение, в рамках которого холдинг планирует поставить партнеру 12 маневровых газомоторных локомотивов ТЭМГ1, следует из сообщения СТМ.

Стороны договорились до конца года согласовать параметры долгосрочного сотрудничества с поставкой первого образца в 2020 году.

ТЭМГ1 - четырехосный локомотив мощностью 1,2 тыс. л.с., который использует в качестве топлива сжиженный природный газ (СПГ).

В настоящий момент ТЭМГ1 направлен на сертификационные испытания и в конце 2019 года будет передан в эксплуатацию первому заказчику - компании "Газпромтранс", который до конца 2024 года получит 24 таких газомоторных локомотива.