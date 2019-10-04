Путин отметил работу "Росатома" и заинтересовался использованием этой модели в медицине

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил возможность работы системы здравоохранения как корпорации по примеру эффективно работающего "Росатома" с участником конкурса "Лидеры России". Он затронул эту тему в ходе заседания набсовета АНО "Россия - страна возможностей".

"А здравоохранение может работать как корпорация?", - задался вопросом Путин, приведя в пример госкорпорацию "Росатом", которую создал в свое время нынешний первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. "Вот Сергей Владиленович [Кириенко] когда-то создал корпорацию "Росатом", она функционирует весьма эффективно", - подчеркнул глава государства.

"В таком варианте министерство занимается контролем, проверками, методиками и так далее, - продолжил Путин. - А само здравоохранение как система оказания очень важных для человека услуг работает именно как корпорация: со всеми зданиями, сооружениями, с показателями".