Эксперты считают, что Банк России может до конца года снизить ключевую ставку

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Банк России, скорее всего, снизит ключевую ставку минимум один раз до конца текущего года на фоне замедления инфляции в РФ сильнее ожиданий рынка, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Потребительские цены в России в сентябре 2019 года снизились на 0,2% по сравнению с августом, свидетельствуют данные Росстата. Дефляция в 0,2% наблюдается в РФ второй месяц подряд. В годовом выражении - к сентябрю 2018 года - инфляция в стране замедлилась до 4% с 4,3% в августе. За прошедший месяц цены на продовольственные товары снизились на 0,4%, на услуги - на 0,2%, а непродовольственные товары подорожали на 0,2%.

"Я думаю, что сильно увеличивается вероятность того, что Центральный банк еще раз снизит ставку до конца года. Потому что все-таки это означает, что к концу года инфляция будет 3,6%, если не ниже. И то, что дефляция такая сильная в сентябре - это неожиданно было, потому что базово предполагался нулевой рост цен", - сказала ТАСС главный экономист "Альфа банка" Наталия Орлова.

Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович также прогнозирует инфляцию по итогам 2019 года в диапазоне 3,4-3,7%, что ниже текущего прогноза Минэкономразвития.

"По нашим оценкам, текущая инфляционная конъюнктура формирует возможности для снижения ключевой ставки ЦБ еще как минимум один раз до конца этого года. Также мы считаем, что уже на октябрьском заседании регулятор может воспользоваться такой возможностью с достаточно высокой вероятностью. Ожидаем, что в конце года ключевая ставка будет на уровне 6,5-6,75%. По нашим прогнозам, замедление роста потребительских цен будет продолжаться в оставшиеся месяцы, в конце 2019 года инфляция может оказаться в диапазоне 3,4-3,7%", - сказал Покатович.

Министерство экономического развития РФ ожидает снижения инфляции в РФ ниже 4% по итогам 2019 года и в начале 2020 года, планирует обновить прогнозы по краткосрочным экономическим показателям. Текущий прогноз Минэкономразвития по уровню инфляции в России на конец года - 3,8%.

Совет директоров Банка России на заседании 6 сентября впервые с 2014 года понизил ключевую ставку до 7%. Регулятор объяснил свои действия снижающейся инфляцией.

Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ставке пройдет 25 октября.