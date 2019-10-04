Рада утвердила программу правительства с целью роста экономики Украины на 40% за пять лет

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Верховная рада утвердила программу работы правительства на пять лет, основной целью которой станет рост экономики страны на 40%. За соответствующее решение проголосовали 236 депутатов.

Основные тезисы программы в пятницу в парламенте представил глава кабинета министров Алексей Гончарук. "Эта программа - рабочий документ, по которому мы будем измерять нашу совместную эффективность", - сказал он, добавив, что направлена она, прежде всего, на развитие экономики. По словам премьера, у правительства 78 целей в сфере образования, охраны здоровья, социальной политике, культуры, спорта, для достижения которых стране необходим экономический рост.

"Нам нужен экономический рост на 5% и 7% в ближайшие годы", - сказал он, подтвердив цель роста экономики на 40% за пять лет. Особое внимание в сфере экономике также будет уделено бюджетному планированию, которое предполагается формировать не на год, как сейчас, а на три. "Есть намерение удешевить управление госдолгом", а также пересмотреть уровень прожиточного минимума (на сегодня он - около 2 тыс. гривен или около $800 - прим. ТАСС), который, признал он, "очень спорный". "По нашей мысли, сегодня зафиксированный прожиточный минимум недостаточный. Чтобы человек жил достойно, над этим надо работать. На то, чтобы обеспечить граждан достойным доходом, надо 150 млрд гривен (около $6 млрд - прим. ТАСС)", - отметил Гончарук, добавив, что "эти деньги невозможно найти в бюджете".

Оборона и другие цели

Помимо экономического блока программа включает и программу наращивания обороноспособности страны. Гончарук уточнил, что в данном случае речь идет о развитии Вооруженных сил Украины и сотрудничество с НАТО. Премьер также пояснил, что внешнеполитический курс, который будет поддерживать правительство, заключается, кроме прочего в том, что "украинская дипломатия должна понимать, Украина стала жертвой агрессора".

Кроме экономики и армии, программа правительства охватывает и другие сферы жизни. Однако некоторые из них будут развиваться в рамках той политики, которую начало предыдущее правительство во главе с Владимиром Гройсманом. В частности, в сфере образования, по словам Гончарука, будет "продолжение реформы новой украинской школы" которую предложено усовершенствовать. В этой сфере новый кабмин намерен развивать внедрение частных школ и детских садов. В части медицинской реформы также будет продолжена прежняя политика, которая включала в себя, кроме прочего, идею развития финансирования услуг для пациентов и другие программы.

Помимо прочего, программа правительства включает план проведения электронной переписи населения в ближайшие месяцы. "В этом году хотим провести электронную перепись населения, чтобы посмотреть, сколько населения, что это за люди, какую помощь получают. Таким образом, больше денег получат те, кто действительно нуждается в защите", - заключил Гончарук. В этом контексте он также добавил, что семьи не должны тратить более 15% своего дохода на оплату коммунальных услуг.

Взаимодействие с парламентом

Выступая перед депутатами Рады, премьер-министр Украины призвал их к сотрудничеству для достижения целей программы, отметив необходимость системной работы. "Есть ограничение, которое должно уходить в прошлое. Так называемый турборежим - это плохо. Но на будущее мы должны организовывать работу системно, чтобы работа парламента была прогнозируемой для украинцев и бизнеса", - сказал Гончарук. Одобренная Радой программа, добавил премьер, позволит оценивать работу правительства каждый год.