Аграрии Калужской области собрали 220 тыс. тонн зерна в 2019 году

КАЛУГА, 4 октября. /ТАСС/. Аграрии Калужской области собрали 220 тыс. тонн зерна, что на 30 тыс. тонн больше, чем в 2018 году. Урожайность составила 27,5 центнера с гектара, сообщил журналистам в пятницу глава Калужской области Анатолий Артамонов.

"В этом году было собрано 220 тыс. тонн зерна, урожайность составила 27,5 центнера с гектара, это лучший результат за все предыдущие годы. Объем производства молока возрастет не менее чем на 15%, достигнув порядка 400 тыс. тонн", - сказал Артамонов.

В этом году на развитие сельского хозяйства области направили 2,5 млрд рублей бюджетных средств, инвестиционный портфель калужского сельского хозяйства превысил 84 млрд рублей, в том числе 43,5 млрд рублей - частные средства инвесторов и более 40,5 млрд рублей - инвестиционные банковские кредиты.

"Из года в год идет стабильный прирост и, что очень важно, нужно удержаться на этих позициях, удержать темпы роста. Залогом успешного достижения целей, которые поставил наш президент перед страной, является наш с вами высокий профессионализм и любовь к родной земле", - уточнил Артамонов.