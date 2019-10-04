ЕС обсуждает санкции в отношении Турции

БРЮССЕЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Евросоюз обсуждает возможность введения санкций в отношении Турции из-за буровой деятельности Анкары в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, вопрос включен в повестку дня заседания Совета ЕС 14 октября в Люксембурге. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС по итогам телефонного разговора в пятницу главы дипломатии ЕС Федерики Могерини с министром иностранных дел Кипра Никосом Христодулидисом.

"Верховный представитель и министр сегодня обсудили возможность принятия адресных мер в свете продолжающейся буровой деятельности Турции. Верховный представитель также заявила, что этот вопрос будет включен в повестку дня следующего заседания Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится 14 октября в Люксембурге", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что "действия Турции происходят в тот момент, когда активизируются усилия по возобновлению переговоров по кипрскому урегулированию под эгидой ООН". "Турция должна воздерживаться от таких действий и уважать суверенные права Республики Кипр в соответствии с международным правом в пределах своей исключительной экономической зоны, - отмечается в нем. - Кроме того, Турция должна принять приглашение правительства Кипра и рассмотреть вопрос о делимитации исключительных экономических зон и континентального шельфа на основе диалога и переговоров в духе доброй воли и при полном соблюдении норм международного права и в соответствии с принципом добрососедских отношений".

Действия Турции и обвинения Кипра

Ранее власти Республики Кипр обвинили Турцию в нарушении ее суверенитета после того, как Анкара направила буровое судно в расположенный в исключительной экономической зоне островного государства седьмой сектор газового месторождения на кипрском шельфе. Как уточнили в Никосии, Анкара приняла решение перенаправить буровое судно "Явуз" в расположенный к юго-западу от острова седьмой сектор газового месторождения на кипрском шельфе, которое в соответствии с международным правом было разграничено еще в 2003 году между Кипром и Египтом. В заявлении президентской канцелярии указывается, что разведка и эксплуатация углеводородов в данном секторе "является исключительным суверенным правом Кипра и не затрагивает прав любого третьего государства, включая Турцию".

Канцелярия подчеркнула, что власти в Анкаре продолжают игнорировать обращенные к ней призывы Европейского союза и международного сообщества о прекращении незаконных действий и уважении суверенных прав Республики Кипр на разведку и эксплуатацию природных ресурсов в своей морской зоне. Тем самым Турция, по мнению властей в Никосии, выбрала путь необратимого отступления от международной законности и поставила "под угрозу безопасность и стабильность в Восточном Средиземноморье".

Позднее, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Турции, буровое судно "Явуз" вновь приступит к геолого-разведывательному бурению в Восточном Средиземноморье 7 октября.

На шельфе и в ИЭЗ Кипра были найдены крупные месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение "Афродита", запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд куб. м. Не признающая Республику Кипр Турция оспаривает границы ИЭЗ островного государства и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведывательного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. Буровые суда, направляемые в эту зону Анкарой на основании лицензий самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра, находятся под охраной кораблей Военно-морских сил Турции.

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