Медведев запустил бурение первой скважины месторождения Бока де Харуко на Кубе

ГАВАНА, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев запустил бурение первой горизонтальной скважины на месторождении Бока де Харуко на Кубе. В церемонии запуска также приняли участие замглавы Минэнерго России Анатолий Тихонов, председатель совета директоров "Зарубежнефти" Евгений Муров и гендиректор компании Сергей Кудряшов.

Перед запуском Медведев осмотрел буровую установку на месторождении, образцы оборудования и инструментов.

По данным "Зарубежнефти", оценочные запасы месторождения превышают 3 млрд тонн.

"Зарубежнефть" и кубинская государственная компания Cupet с 2011 года реализуют проект увеличения нефтеотдачи на месторождении Бока де Харуко.

При реализации проекта требовались новые, нестандартные подходы и решения. Были использованы различные подходы и технологии, включающие современные наработки ведущих российских научных организаций, таких как "СколТех", Казанский федеральный университет, МФТИ и ВНИИнефть.

Всего планируется бурение трех горизонтальных скважин. С помощью них будут испытаны две технологии - пароциклическая обработка горизонтальной скважины и парогравитационный дренаж.

Как пояснил журналистам глава "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов, проект разработки Боко де Харуко все еще можно назвать геологоразведочным, так как в промышленных объемах добывать нефть из таких коллекторов сложно. При этом он отметил, что через два года можно будет перейти к следующему этапу, бурению горизонтальных скважин. Этот этап потребует финансирования в объеме 100 млн евро. Всего за 10 лет накопленный объем добычи на месторождении составит 2 млн тонн. Сырье планируется поставлять на внутренний рынок. В настоящее время "Зарубежнефть" ведет переговоры с Кубой о более комфортном налоговом режиме.

Кудряшов добавил, что в случае реализации планов компании объем добычи сможет покрыть потребность Кубы в нефти. "Это, конечно, серьезная история", - ответил Медведев.

Глава правительства во время осмотра также расписался на буровом долото.

Договор на проведение опытно-промышленных работ, доразведку и применение вторичных методов нефтеотдачи пластов на месторождении "Бока де Харуко" был подписан между "Зарубежнефтью" и CubaPetroleo в 2011 году на срок 25 лет.