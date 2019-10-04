Эксперт: пилотными в цифровизации производств станут химическая отрасль и металлургия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Технологии будущего, развитие которых предполагает дорожная карта новых производственных технологий для национальной программы "Цифровая экономика", в течение первого года начнут внедряться на металлургических и химических предприятиях, а также в подразделениях госкорпорации "Росатом", считает директор по науке, технологиям и образованию фонда "Сколково" Александр Фертман. Своим мнением он поделился в пятницу с корреспондентом ТАСС в кулуарах всероссийского форума "Новые производственные технологии".

Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 2 октября одобрил семь дорожных карт по сквозным технологиям, развитие которых предполагает нацпрограмма "Цифровая экономика РФ", рассчитанная до 2024 года. Центр компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) СПбПУ, который возглавляет проректор университета Алексей Боровков, выступил разработчиком дорожной карты "Новые производственные технологии", содержание которой обсуждалось на одном из заседаний форума в Санкт-Петербурге. Согласно документу, в России к 2024 году должны заработать платформы создания цифровых двойников (материалов, изделий и др.), обеспечивающие прохождение физических испытаний продуктов с первого раза, инструменты цифровой сертификации разработок с применением виртуальных испытательных стендов и полигонов, а также отечественные системы полного жизненного цикла изделий (PLM-системы) "тяжелого" класса. Отвечая на вопрос ТАСС о том, в каких отраслях первые результаты реализации дорожной карты будут заметны уже в течение первого года, Фертман выделил три основных отрасли.

"Год - это достаточно короткий срок, но я намеренно обратил внимание [участников обсуждения] на то, что мы ждем именно экономических эффектов. Желающих заниматься внедрениями российского программного продукта сегодня на рынке довольно много. Мне кажется, что программный продукт является основой, которая создает конкурентные преимущества для производства. Думаю, что первые эффекты мы увидим на предприятиях, которые готовы к реализации той самой цифровизации: химики, металлурги, отчасти Росатом, но, наверное, не во всех подразделениях, потому что все-таки жизненный цикл этой госкорпорации значительно длиннее, чем год", - пояснил эксперт.

Он также напомнил участникам о целях цифровизации производств, которые предполагают оценку экономического эффекта от внедрения новых технологий. "Важно, что проекты будут оцениваться не только по количеству внедренных программных продуктов и по тому, как проведена цифровизация. Будет оцениваться экономический эффект. Это может быть экономический эффект от продажи самих продуктов или сервиса по цифровизации, это может быть эффект в вашем основном продукте, который был получен за счет внедрения тех или иных программных продуктов или сервисов, и это главное", - сказал участникам встречи представитель фонда "Сколково".

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн рублей.

Центр "Новые производственные технологии" - один из 14 центров компетенций НТИ, создание которых предусматривается нацпроектом "Наука". Их задача - кооперация между научными организациями и индустриальными партнерами с целью применения фундаментальных научных разработок и идей в конкретных рыночных проектах. АО "Российская венчурная компания" выступает оператором проекта и осуществляет сопровождение и мониторинг деятельности Центров компетенций НТИ.