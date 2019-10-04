Годовая инфляция в России в октябре может составить 3,7-3,8%

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Министерство экономического развития ожидает в октябре инфляцию на уровне 0,1-0,2%, в годовом выражении она может составить 3,7-3,8%, говорится в докладе министерства "Картина инфляции. Октябрь 2019 года".

"По итогам октября Минэкономразвития России ожидает инфляцию на уровне 0,1-0,2 % месяц к месяцу, что соответствует годовым темпам роста в 3,7-3,8%. При этом сохранение сезонно сглаженных помесячных темпов прироста цен на уровне последних трех месяцев (0,24 м/м SA) приведет к тому, что инфляция к концу года может замедлиться до 3,2% год к году", - отмечается в документе.

При этом в Минэкономразвития считают, что текущая инфляционная динамика является отражением слабого потребительского спроса.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявлял о том, что инфляция в текущем году будет значительно ниже целевого ориентира в 4% и опустится ниже 3% в первом квартале 2020 г. В связи с этим Минэкономразвития в декабре планирует обновить прогнозы по краткосрочным экономическим показателям.

Официальный прогноз министерства по уровню инфляции на текущий год составляет 3,8%. Инфляция в 2020 г. сократится до 3%, а в 2021-2024 гг. сохранится на целевом уровне в 4%.