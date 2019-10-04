Программу защиты региональных брендов представили на форуме в Самаре

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/ Федерация интеллектуальной собственности (ФИС) представила программу охраны и лицензирования исторически сложившейся идентики, продуктов и фольклора под названием RF.ID. Об этом ТАСС сообщил представитель федерации в пятницу. Программу презентовали на проходящем с 3 по 5 октября в Самаре международном форуме Volga Investment Summit & World Halal Day.

К региональной идентике принято относить орнаменты, узоры, цветовые решения, предметы быта, форму посуды и домашней утвари, продукты, рецепты, музыкальные произведения, персонажей фольклора - все то, что характеризует местность и составляет "визитную карточку" той или иной территории.

"По итогам масштабного этнографического исследования наиболее интересных элементов национального наследия - фольклорных персонажей, традиционных рецептов, предметов быта, - будет произведена цифровая каталогизация, и вся информация о данных объектах будет размещена в блокчейн-реестре IPChain, а некоторые [объекты] получат охрану на зарубежных рынках. Это позволит эффективно лицензировать такую идентику крупным российским экспортерам и зарубежным товаропроизводителям, защитив их инвестиции в новые продукты с "российскими корнями", - цитирует пресс-служба советника ФИС - председателя подкомитета по интеллектуальной собственности Торгово-промышленной палаты РФ Алексея Швецова.

По его словам, элементы такого наследия могут стать способом индивидуализации современных товаров и услуг, а также основой для новых продуктов. Эти же элементы могут использоваться для оформления общественных и выставочных пространств.

Реализовать программу предполагается совместными усилиями местных органов власти, региональных институтов развития с привлечением малого и среднего бизнеса, крупных национальных и международных компаний. Выгода от ее использования, считает он, будет ощутима и на региональном, и на федеральном уровнях.

Со своей стороны министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов согласился, что локальная идентика необходима для дальнейшего развития и улучшения инвестиционной привлекательности региона, так как позволит производителям выходить на крупные, в том числе международные, рынки с более выгодных позиций.

О саммите

Международный саммит Volga Investment Summit & World Halal Day проходит в Самаре с 3 по 5 октября. Его организаторами выступают правительство Самарской области, Международная ассоциация исламского бизнеса и United World Halal Development. В мероприятии принимают участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, президент Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев, основатель и председатель World Halal Day Мохамед Джинна, представители Российского экспортного центра, Торгово-промышленной палаты РФ и другие.

Ключевые темы форума, собравшего около 500 участников из 20 стран, - экспорт и торговля, инвестиции и предпринимательство, исламские финансы и индустрия "халяль", медицина, туризм, развитие региональных брендов.