Власти Эквадора не вернут субсидии на топливо, несмотря на протесты

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 октября. /ТАСС/. Правительство Эквадора рассмотрит возможности смягчения последствий отмены субсидий на топливо, но не откажется от решения, несмотря на массовые протесты. Об этом заявил в пятницу президент Эквадора Ленин Морено.

"Конечно, мы готовы внедрить меры, которые немного смягчат последствия [отмены субсидий], которые, возможно, есть в некоторых секторах, но ни при каких условиях мы не изменим решение", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.

"Субсидии отменены, время праздности закончилось", - добавил Морено.

Во вторник президент подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Представители профсоюзов объявили, что выступают против этого решения и будут организовывать акции протеста. В минувший четверг работники транспорта по всей территории страны объявили бессрочную забастовку. Кроме того, манифестанты начали перекрывать крупные автомагистрали.

В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение, введение которого он объяснил необходимостью "защиты спокойствия и безопасности граждан и контроля за теми, кто пытается сеять хаос". По данным властей, в ходе протестов было задержано не менее 350 человек.