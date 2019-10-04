PayPal отказалась от участия в проекте Facebook по выпуску криптовалюты

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Американская компания PayPal, являющаяся оператором электронной платежной системы, отказалась от участия в выпуске компанией Facebook криптовалюты Libra. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу PayPal.

Руководство компании, как следует из документа, приняло решение выйти из выступающей в поддержку проекта группы Libra Association, чтобы сосредоточить усилия на развитии существующего бизнеса. Вместе с тем в PayPal заострили внимание на том, что поддерживают выпуск указанной криптовалюты и намерены сотрудничать с Facebook в будущем.

Руководителем проекта Facebook по выпуску Libra является Дэвид Маркус, который ранее был президентом PayPal. Компания, являющаяся оператором платежной системы, до этого заявляла, что имеющийся у нее опыт может быть очень полезен в том, что касается разработки Libra.