МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Банки выдали в августе на 7% больше потребительских кредитов. Так, в августе 2018 года было выдано 1,4 млн кредитов против 1,5 млн ссуд в августе текущего года, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй "Эквифакс".

В организации также отметили, что рост числа выданных кредитов являлся основным драйвером увеличения объемов потребкредитования. Объем выдачи потребительских кредитов в августе составил 261,2 млрд рублей, что выше показателя июля почти на 3% и показателя августа прошлого года на 1,75%.

При этом средняя сумма выданного в августе потребительского кредита снизилась до 173,8 тыс. рублей. В результате, объем портфеля потребительских кредитов превысил 4,2 трлн рублей на конец августа.

"Подобная динамика выдач может объясняться тем, что основные игроки рынка стали менять свои кредитные политики в преддверии введения с 1 октября новых требований регулятора о расчете показателя долговой нагрузки, что у большинства из них выразилось в снижении среднего чека - величины средств, выдаваемых банком одному клиенту - физическому лицу", - прокомментировал глава "Эквифакс" Олег Лагуткин.

"Эквифакс" имеет базу из более чем 329,2 млн кредитных историй физических лиц и 866 тыс. кредитных историй юридических лиц, пополняемую 2000 организациями.

ЦБ отмечал, что темпы роста кредитования заметно опережают рост как номинальных доходов, так и заработных плат. Для ограничения рисков ЦБ, в частности, вводит показатель долговой нагрузки заемщика и с 1 октября банки и МФО рассчитывают коэффициенты риска по потребкредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки (отношение долга к доходам) и полной стоимости кредита.