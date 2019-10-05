Систему учета выбросов парниковых газов сформируют до 2025 года

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Россия до 2025 года сформирует систему учета выбросов парниковых газов на уровне хозяйствующих субъектов - компаний и предприятий. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы, который был подготовлен Минэкономразвития и внесен правительством в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета.

"В период 2020-2025 годов будут реализованы меры государственного регулирования выбросов парниковых газов, в том числе сформирована система учета выбросов парниковых газов на уровне хозяйствующих субъектов, а также созданы условия для стимулирования реализации проектов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов и их абсорбцию", - говорится в прогнозе.

Планируется, что проводить мониторинг и сдавать отчетность будут крупные промышленные и энергетические предприятия "с ежегодным выбросом парниковых газов 150 тыс. тонн в пересчете на углекислый газ (СО2-эквивалент) и более".

В период до 2022 года планируется реализовать первый этап национального плана адаптации к изменениям климата. Данный план направлен на определение мер экономического и социального характера, которые должны реализовать федеральные и региональные органы исполнительной власти для уменьшения уязвимости населения РФ, экономики и природных объектов к последствиям изменений климата.

Министерства и ведомства также должны будут разработать меры, которые позволили бы использовать благоприятные возможности, которые могут появиться в результате изменения климата.

Налоговая нагрузка на бизнес не увеличится

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин 3 октября заявил журналистам, что министерством внесен в правительство законопроект о регулировании выбросов парниковых газов, который не создаст дополнительной налоговой нагрузки на бизнес.

Предложения Минэкономразвития, с частью которых ознакомился ТАСС, предполагают установление целевых показателей выбросов парниковых газов для регулируемых организаций, а также уплату сбора за превышение установленных целевых показателей, внедрение механизмов оборота единиц сокращения парниковых газов и создание Фонда поддержки реализации проектов по сокращению выбросов парниковых газов.

Орешкин также сообщил, что Минэкономразвития продолжает готовить стратегию долгосрочного развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

К 2024 году в РФ не будет городов с высоким уровнем загрязнения воздуха

Прогноз социально-экономического развития на 2020-2022 годы предусматривает кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах.

"К 2024 году не останется ни одного города с высоким и очень высоким уровнем загрязнения", - говорится в макропрогнозе.

В документе отмечается, что в городах с наиболее высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха предусмотрена реализация комплекса мероприятий, в результате которых будет достигнуто снижение совокупного объема выбросов на 22%. К этим городам относятся Нижний Тагил, Новокузнецк, Чита, Братск, Красноярск, Челябинск, Магнитогорск и Норильск.