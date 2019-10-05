Первая дальневосточная "Стартап-экспедиция" началась во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября. /ТАСС/. Первая "Стартап-экспедиция" на Дальнем Востоке началась в субботу во Владивостоке на площадке технопарка "Русский" в Дальневосточном федеральном университете. Эта масштабная инициатива по поиску и поддержке перспективных инновационных проектов охватит 11 регионов Дальневосточного федерального округа, сообщает корреспондент ТАСС.

"Мы хотим, чтобы "Стартап-экспедиция" стала интерфейсом взаимного доступа к механизмам поддержки инноваций. Со стороны Якутии мы наши институты поддержки готовы сделать открытыми и доступными, по понятным правилам. Следующим шагом мы уверены в том, что и другие регионы то же самое сделают в рамках "Стартап-экспедиции", и инициативные люди с проектами получат доступ не к отдельным региональным или федеральным историям, а вместе сразу в пакете узнают про все, что можно делать на Дальнем Востоке, по каким принципам и как это делать. Развивать дальше инновации в сотрудничестве - это задача "Стартап-экспедиции", - сказал на открытии мероприятия в субботу председатель правительства Якутии Владимир Солодов.

Участники "Стартап-экспедиции" получат экспертизу проектов и консультации экспертов, содействие в получении финансовых и нефинансовых мер поддержки, прямой выход на федеральные и региональные институты развития, приглашения в акселераторы, предложения о сотрудничестве с госорганами и крупными компаниями. Победитель получит возможность поехать на Startup Village в Москве в мае 2020 года. Лучшие проекты будут приглашены в следующий набор акселератора технопарка "Русский" ДВФУ с возможностью получения до 2 млн рублей на развитие. Экспертами "Экспедиции" выступят представители Дальневосточного фонда высоких технологий, фонда "Сколково", Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия), технопарка "Русский" ДВФУ, технопарка "Якутия", администрации Приморского края и правительства Республики Саха (Якутия).

"Мы объедем столицы всех 11 регионов, где будет собраны заинтересованные люди в предпринимательской и IT-сфере. Там будут проходить как лекции, просветительские мероприятия, так и мероприятия по отбору резидентов на наши акселерационные программы и на наши программы финансирования. Те стартапы, которые пройдут по критериям и выразят заинтересованность, потом смогут приехать к нам в Якутск и стать резидентом нашего акселератора и в случае успешного его прохождения получить финансирование на реализацию своих проектов",- рассказал ТАСС Владимир Солодов.

Он уточнил, что по итогам мероприятия, которое продлится до 1 декабря, планируется отобрать 20 проектов, представители которых смогут приехать в Якутск на очный модуль программы акселерации якутского технопарка. Он будет продолжаться здесь примерно три месяца, по итогам которых в зависимости от зрелости проект сможет претендовать на получение поддержки. Она может составить от нескольких сотен тысяч рублей до нескольких миллионов рублей.

Первый этап "Стартап-экспедиции" проходит в рамках IT-конференции Русский MeetUp-2019. Она проводится одновременно с Дальневосточным цифровым форумом 4-5 октября. Программа форума включает более 80 секций, дискуссий, лекций и мастер-классов и разделена на блоки: кибербезопасность, искусственный интеллект и большие данные, виртуальная и дополненная реальность, IT в медицине. В качестве спикеров на секциях выступают федеральные эксперты, в том числе, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов, вице-президент "Яндекс" Игорь Алексеев, управляющий директор - начальник Центра исследования данных ПАО "Сбербанк" Андрей Черток и другие.