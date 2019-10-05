Полностью обеспечить Крым и Севастополь водой планируется к 2025 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Потребность Республики Крым и города Севастополя в воде планируют полностью закрыть к 2025 году после реконструкции водовода и Межгорного водохранилища. Об этом сообщил ТАСС глава Федерального агентства водных ресурсов России (Росводресурсы) Сергей Кириллов.

В апреле президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с общественностью Крыма поручил обеспечить подготовку документации по использованию Межгорного водохранилища для устранения проблемы дефицита воды в Крыму и Севастополе. Решение проблемы важно и для развития экономики, и для повседневной жизни на полуострове.

"Идет проработка технико-экономического обоснования в соответствии с федеральной целевой программой. Это само по себе мероприятие перспективно среднесрочное, период его реализации - примерно 2025 год. Я имею в виду не технико-экономическое обоснование (ТЭО), а непосредственно строительство гидротехнических сооружений. Это одно из перспективных мероприятий, направленных на водообеспечение и Республики Крым, и города Севастополя. Нам нужно будет ремонтировать водовод, который идет на Севастополь, и нужно будет предложить технические решения по сбору вод в Межгорное водохранилище и по предотвращению фильтрации воды из Межгорного водохранилища", - сказал Кириллов, отвечая на вопрос, когда завершится разработка схемы по перехвату рек Альмы, Салгира, Качи и Бельбека для наполнения Межгорного водохранилища.

Эксперты оценивают стоимость работ от 15 до 20 млрд рублей, уточнил Кириллов, добавив, что сейчас проводится технико-экономическое обоснование проекта, чтобы определить технологию. "В целом местных водных ресурсов достаточно для покрытия нужд питьевого водоснабжения и промышленного водоснабжения региона. В этой связи проблем с водообеспечением республики мы не видим. Мероприятия реализуются, чтобы закрыть перспективную потребность водоснабжения, Симферополя как наиболее крупного города полуострова и Севастополя", - уточнил Кириллов, отметив, что сейчас на полуострове для орошаемого земледелия, сеяния риса воды не хватает.

О водоснабжении Крыма

Крым начал испытывать проблемы с водоснабжением в апреле 2014 года, когда Украина прекратила поставки на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, закрывавшему до 90% потребностей республики в воде, как для заполнения водохранилищ, так и для орошения.

Благодаря поддержке Минприроды России в Крыму реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова. В частности, в сентябре 2016 года завершилось строительство трех водозаборов, пробурено 36 скважин, общий объем подаваемой воды составил 195 тыс. куб. м в сутки, что позволило обеспечить питьевой водой около 400 тыс. жителей Восточного Крыма по временной схеме, которая эксплуатируется до настоящего времени.

Строительство тракта водоподачи от перечисленных водозаборов будет завершено к 2022 году. Феодосия, Судак, Керчь, а также населенные пункты Ленинского района будут в полном объеме обеспечены качественной питьевой водой. В некоторых крымских селах, в которых на протяжении 15-20 лет вода подавалась по часам, налажено круглосуточное водоснабжение.