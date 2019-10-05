Новак: Россия будет продолжать освоение месторождений Крыма в долгосрочной перспективе

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Россия будет продолжать освоение нефтегазовых месторождений Крыма в долгосрочной перспективе, несмотря на текущее снижение добычи. Сейчас готовится соответствующая программа развития "Черноморнефтегаза", сообщил министр энергетики России Александр Новак, выступая перед студентами и молодыми специалистами на Российской энергетической неделе.

"Что касается освоения месторождений, эта программа будет продолжаться, она будет реализовываться. Для этого будет сформирована соответствующая долгосрочная программа развития "Черноморнефтегаза", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос одного из молодых специалистов крымской нефтегаздобывающей компании.

"За последние несколько лет добыча в Крыму несколько снизилась по объективным причинам, потому что меньше, чем планировалось, было проведено буровых работ. Тем не менее у "Черноморнефтегаза" есть большая программа. Примерно для потребления в Крыму нужно 2-2,5 млрд кубометров газа, сегодня он добывает чуть больше 1 млрд кубометров газа", - рассказал Новак.

Он добавил, что сейчас Крым обеспечен газом в полном объеме за счет подключения полуострова к единой системе газоснабжения России.