В Исландии проявляют интерес к строительству порта для Северного морского пути

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября. /ТАСС/. Исландия исследует возможность строительства крупного международного порта на северо-востоке острова, который мог бы встроиться в структуру Северного морского пути и получать выгоду из этого проекта. Об этом ТАСС сообщила чрезвычайный и полномочный посол Республики Исландии в Москве Берглинд Асгейрсдоттир.

"Мы очень внимательно следим за тем, как развивается проект Северного [морского] пути. Это как раз тот путь, который очень логично соединен с Исландией и Норвегией. Мы также рассматриваем, в контексте этого проекта, создание порта в Исландии. Есть интерес к этому проекту, и сейчас изучаются возможности строительства международного порта для крупных судов на северо-востоке Исландии", - сказала посол.

Она отметила, что эта тема будет, в частности, обсуждаться на VII форуме "Арктический круг" (Arctic Circle), который пройдет на следующей неделе в Рейкьявике под патронажем бывшего президента страны Оулавюра Рагнара Гримссона.

"На "Арктическом круге" правительственные, неправительственные организации и бизнес встречаются и обсуждают практические вопросы, касающиеся этого региона, включая и вопросы связанные с проектом порта в Исландии. На него приедет министр энергетики США (Рик Перри - прим. ТАСС), принцесса Швеции Виктория, мы ожидаем также представителей властей Санкт-Петербурга, губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, представителей из Якутии и с Чукотки", - отметила Асгейрсдоттир.

Она подчеркнула, что многостороннее сотрудничество в этом проекте является единственным правильным подходом, "поэтому ожидаемое участие такой большое делегации из России очень важно".

Переоснащение рыбной отрасли ДФО

Компании из Исландии, занимающиеся разработкой судового дизайна и инжинирингом, производством высокотехнологичного рыбоперебатывающего оборудования рассматривают возможности для участия в программе модернизации дальневосточного рыболовного флота и прибрежной переработки, проводимой в рамках программы распределения инвестиционных квот, рассказала Асгейрсдоттир.

Квоты на инвестиционные цели ("квоты под киль") в объеме 20% от общих допустимых уловов водных биоресурсов предназначены для государственной поддержки строительства новых судов рыбопромыслового флота (15%) на российских верфях и строительства береговых перерабатывающих мощностей (5%).

"Мы приехали с компаниями, которые работают в области судового дизайна, производства инновационного оборудования и оснащения судов высокотехнологичным оборудованием. Это компании, которые предлагают своим покупателям решения "под ключ", они уже работают в России, но пока не широко представлены на Дальнем Востоке, и сюда они приехали с целью установления дальнейших сотрудничества и налаживания деловых контактов. Мы приехали потому, что мы знаем, что у российских компаний есть квоты на вылов рыбы и они участвуют в программе переоснащения судов", - рассказала посол.

Делегация Исландии прибыла во Владивосток в середине недели для участия в IV Международном конгрессе рыбаков, который прошел 3-4 октября. В ее состав вошли представители 10 компаний. По словам Асгейрсдоттир, участие компаний в конгрессе будет способствовать налаживанию взаимовыгодного сотрудничества. В пятницу посол встретилась с вице-губернатором Приморского края Александром Костенко.

IV Международный конгресс рыбаков прошел во Владивостоке 3-4 октября. В мероприятии участвовало свыше 200 руководителей компаний, отраслевых ассоциаций, представителей федеральных и региональных властей, представители науки, общественности. Делегаты прибыли из Москвы, Амурской, Калининградской, Мурманской, Магаданской, Сахалинской, Новосибирской, Томской областей, Приморского, Камчатского, Хабаровского краев, Чукотского автономного округа, Санкт-Петербурга. Из зарубежных делегаций - представители Исландии, Вьетнама, Китая, Японии и других стран.