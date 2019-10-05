Губернатор Ямала Артюхов пообещал жителям округа субсидии на авиаперелеты с 2020 года

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов анонсировал увеличение количества субсидированных авиабилетов авиакомпании "Ямал". Об этом глава региона сообщил в субботу в ходе прямого эфира на странице в Instagram.

"Наш национальный перевозчик [Аэрофлот] закрывает свою деятельность в Салехарде. С 1 ноября мы замещаем его - примерно в то же время будет летать наш перевозчик (авиакомпания "Ямал"). Со следующего года увеличим количество рейсов, которые будут субсидироваться. Мы будем стараться, чтобы билеты подешевели. Не по всем направлениям, только по тем, которые наиболее востребованы", - сказал Артюхов.

Авиакомпания "Аэрофлот" в августе уведомила власти Ямало-Ненецкого автономного округа, что с ноября прекратит полеты по маршруту Салехард - Москва.

Свой последний рейс в Салехард "Аэрофлот" планирует выполнить 27 октября. По словам директора дирекции транспорта ЯНАО Виталия Лагутина, помимо "Аэрофлота", ежедневные рейсы из Салехарда в Москву выполняет авиакомпания "Ямал". Всего в регионе авиаперевозками заняты 10 компаний.