Гордеев: натуральность станет главным преимуществом продуктов из РФ на европейском рынке

КЕЛЬН, 5 октября. /ТАСС/. Ассортимент и качество российской пищевой продукции свидетельствуют о готовности к экспорту на европейский рынок, где ее дополнительным конкурентным преимуществом станут экологичность и натуральность. Об этом сообщил зампред правительства РФ Алексей Гордеев по итогам посещения международной выставки готовых продуктов питания ANUGA-2019 в Кельне в субботу.

"Линейка нашей продукции, с точки зрения ассортимента, уже полностью соответствует привычкам европейских покупателей <...> Мы считаем, что она [российская продукция] более качественная, сельское хозяйство меньше использует различные виды химических обработок. Таким образом, это более экологически чистая продукция", - сообщил он, напомнив о планах России по увеличению экспорта сельхозпродукции до $45 млрд к 2024 году.

Гордеев также отметил необходимость "перестройки" российского экспорта на готовую продукцию. По его словам, участие в подобных выставках способствует развитию данного направления экспорта.

Руководитель Кельнского выставочного центра Геральд Безе в свою очередь сообщил о готовности активно поддерживать Россию в достижении амбициозных целей по умножению экспорта готовой продукции, видя очевидный прогресс в этой сфере - на прошлой выставке было всего лишь 12 экспонентов.

"Я здесь услышал, что РФ намерена удвоить экспорт продуктов питания. Это грандиозная цель <...> Кельнский выставочный центр является надежным партнером российской экспортной промышленности, что касается не только продуктов питания. Кельнская выставка постарается поддержать ее здесь, на ANUGA, в достижении амбициозной цели в секторе производства продуктов питания", - сообщил он.

Делегация из России во главе с Гордеевым посещает международную выставку готовых продуктов питания ANUGA-2019 в Кельне. В этом году 41 российский производитель представляет свою продукцию, среди них "Мираторг", "Добрынинский", "Объединенные кондитеры". Выставка отмечает свое 100-летие в 2019 году.