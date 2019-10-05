Politico: глава Минэнерго США требовал включить больше американцев в правление "Нафтогаза"

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Министр энергетики США Рик Перри требовал от украинского президента Владимира Зеленского расширить наблюдательный совет компании "Нафтогаз" и включить в него больше американских граждан. Об этом сообщила в субботу газета Politico со ссылкой на свои источники.

По их сведениям, Перри считал, что такого рода изменения помогут "Нафтогазу" "сократить свою зависимость от поставок энергоносителей из России и увеличить объем американских инвестиций". Сейчас в наблюдательный совет входит, в частности, экс-помощник бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Амос Хохстайн. Перри "не считал, что правление "Нафтогаза" было на достаточно высоком уровне и имело связи с глобальными энергетическими компаниями, поэтому он предположил им расширить правление и привлечь новых людей более высокого уровня <...>, включая некоторых американцев", цитирует газета свой источник. Министр предложил кандидатуры руководителей базирующихся в его родном штате Техас компаний. Официальный представитель Министерства энергетики США Шейлин Хайнс подтвердила изданию, что глава ведомства рекомендовал расширить наблюдательный совет "Нафтогаза".

Кроме того, отмечает Politico, Перри требовал от украинских властей принять антикоррупционные меры. "Вы должны принимать меры в отношении борьбы с коррупцией", - приводит источник слова министра, сказанные им Зеленскому. В мае глава Минэнерго возглавлял американскую делегацию на инаугурации украинского лидера.

При этом, по данным газеты, отсутствуют свидетельства того, что руководитель ведомства призывал Зеленского начать расследование в отношении сына Джозефа Байдена.

Скандал в Вашингтоне

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться помощью Киева в усилиях переизбраться на второй срок.