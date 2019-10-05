Сбербанк выявил сотрудника, который попытался похитить клиентскую информацию

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сбербанк завершил внутреннее расследование, связанное с утечкой данных по кредитных картам клиентов. В результате расследования был выявлен сотрудник, пытавшийся похитить клиентскую информацию, сообщается в пресс-релизе банка.

"В результате внутреннего расследования Служба безопасности банка при взаимодействии с правоохранительными органами 4 октября 2019 г. выявила сотрудника банка 1991 года рождения, руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей и который попытался осуществить хищение клиентской информации в корыстных целях", - говорится в пресс-релизе.

В банке отметили, что дальнейшая угроза утечки клиентских данных отсутствует.

В ходе расследования были собраны и задокументированы улики для доказательства совершенного преступления. Вчера сотрудник дал признательные показания, и сейчас представители правоохранительных органов проводят с ним процессуальные действия.

Глава Сбербанка Герман Греф, чьи слова приводятся в пресс-релизе, заявил, что кредитная организация планирует "кардинально усилить" контроль доступа сотрудников к системам банка, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора.

Ранее Сбербанк опроверг информацию об утечке данных 60 млн кредитных карт, подтвердив утечку данных только 200 кредитных карт.

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