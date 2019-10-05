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Северный Кавказ

Мясокомбинат "Олимпия" на Ставрополье в 2020 году планирует удвоить выпуск продукции

Компания планирует производить более 1 тыс. т колбас в год

ПЯТИГОРСК, 5 октября. /ТАСС/. Крупнейший на Ставрополье мясокомбинат "Олимпия" в 2020 году планирует удвоить выпуск продукции. Компания планирует производить в год более 1 тыс. т колбас, сообщила в субботу журналистам гендиректор мясокомбината София Новрадова.

"Сейчас мы производим более 540 т в год. Планируем увеличить производство в два раза - до более 1 тыс. т. Мы начинаем строительство в конце этого года. Планируем запустить к концу следующего года", - сказала Новрадова, уточнив, что будут установлены камеры для копчения и сушки колбас.

По ее словам, продукцию мясокомбината продают во всех населенных пунктах Ставрополья, кроме того, ее реализуют в Дагестане, КБР, КЧР, Чечне. Помимо сырокопченой колбасы компания производит вареную колбасу, сосиски, сардельки, шпикачки, полукопченые колбасы.

"С 2009 года мы начинали с маленького цеха, мы делали до 5 т продукции. Потом мы достраивали, стройка была в три этапа. Мы достраивали цех полуфабрикатов, мы еще пельмени делаем, и мы достраивали склад упаковки и логистический склад", - сказала гендиректор.

Она отметила, что компания входит в программу повышения производительности труда. "Наше правительство дало такую возможность: в течение трех лет поднять производительность труда на 30%. У нас работают тренеры, это в рамка нацпроекта. Через три года мы должны подняться на 30% по производительности", - добавила Новрадова.

Мясокомбинат "Олимпия" - производитель широкого ассортимента высококачественных колбас, мясных деликатесов и замороженных полуфабрикатов, широко представленных во всех крупнейших розничных сетях Юга России.

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Северный КавказСКФОСтавропольский край
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