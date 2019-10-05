Россия планирует инициировать создание "зерновой ОПЕК"

КЕЛЬН, 5 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев выступил с предложением о создании "зерновой ОПЕК" в рамках переговоров с Германией в субботу. Об этом сообщает пресс-служба зампреда правительства РФ.

"Вице-премьер Алексей Гордеев выступил с предложением создать организацию наподобие зернового ОПЕК с целью обеспечения стабильности зернового рынка, координации ценовой политики на зерно и решения проблем с голодом на планете", - говорится в сообщении.

С данным предложением Гордеев выступил на встрече с министром продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлией Клекнер и премьер-министром земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом в рамках международной выставки готовых продуктов питания ANUGA-2019 в Кельне.

По словам зампреда, в "зерновую ОПЕК" могли бы войти Россия, ЕС, США, Канада, Аргентина, другие страны. Он также предложил в рамках выставки "Зеленая неделя" в Берлине обсудить вопрос координации ведущих мировых производителей зерна.

По итогам встречи Россия и Германия договорились вести аграрно-политический диалог на высоком уровне.

Делегация из России во главе с Гордеевым посещает международную выставку готовых продуктов питания ANUGA-2019 в Кельне. В этом году свою продукцию на смотре представляет 41 российский производитель, среди них "Мираторг", "Добрынинский", "Объединенные кондитеры". Выставка в 2019 году отмечает свое 100-летие.