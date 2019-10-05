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Россия и Венесуэла разработают план сотрудничества до 2030 года

Как сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов, документ будет определять торгово-экономические, научно-технические и культурные взаимоотношения между странами
Вице-премьер РФ Юрий Борисов Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Юрий Борисов
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

КАРАКАС, 6 октября. /ТАСС/. Российская Федерация и Венесуэла планируют разработать план долгосрочного сотрудничества, сообщил в субботу журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"К следующей межправкомиссии постараемся составить документ стратегического характера, который будет определять торгово-экономические, научно-технические и культурные взаимоотношения между нашими странами на длительный период, по крайней мере, до 2030 года", - сказал он по итогам переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Борисов добавил, что его визит в Каракас носил "чисто технический характер". "Мы обсуждали конкретные вопросы по увеличению товарооборота, по восстановлению венесуэльской экономики", - добавил вице-премьер.

Он также заявил, что во время визита увидел, что ситуация в стране стабильная.

В новость были внесены изменения (01:49 мск) - добавлены подробности.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаРоссияБорисов, Юрий Иванович
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