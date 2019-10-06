Венесуэла и Россия подписали соглашения в сфере энергетики, экономики и технологий

КАРАКАС, 6 октября. /ТАСС/. Вице-премьер России Юрий Борисов и вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами подписали ряд соглашений в сфере энергетики, экономики и технологий во время встречи в Каракасе. Об этом сообщила в субботу пресс-службы администрации президента Николаса Мадуро.

"Мы рассмотрели все темы, есть новые проекты в экономической сфере, в обмене технологиями при поддержки российских предпринимателей", - приводит пресс-служба слова главы государства после встречи с Борисовым.

По словам Мадуро, стороны также подписали новые соглашения в сфере сельского хозяйства и "продлили контракты по оказанию военно-технической поддержки" Венесуэле Россией.

По данным властей южноамериканской республики, всего между странами в настоящее время подписано 264 соглашения.